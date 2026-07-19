Gli ambientalisti e animalisti criticano la gestione del patrimonio naturale a Riccione, denunciando che le piante e gli uccelli sono vittime di una vera e propria strage. Secondo le loro parole, le attività di rinnovamento edilizio sembrano avere la priorità rispetto alla tutela della biodiversità locale. Le accuse si concentrano sulla perdita di habitat e sulla distruzione di specie avicole e vegetali, che sarebbero state trascurate rispetto agli interventi di rigenerazione urbana.

"Piante e uccelli a Riccione sembra contino poco o niente di fronte al mattone da rigenerare". Lo sfogo parte dagli ambientalisti e animalisti del territorio, che di fronte all’ abbattimento di alberi, effettuato senza alcun confronto con le associazioni, hanno scritto una lettera all’assessore all’Ambiente, Christian Andruccioli, nella quale ricordano le "promesse disattese". Rimettendosi a disposizione dell’amministrazione, sollecitano l’incontro in municipio, assicurato sei mesi fa, ma mai convocato. "Con profondo rammarico e disappunto scrivono all’amministratore torniamo a sollecitarla sull’urgenza non più procrastinabile di adottare un approccio più conservativo per la gestione del verde, impegno assunto e più volte e sancito dal nuovo Regolamento comunale del verde ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Piante e uccelli, è una strage" . Andruccioli finisce nel mirino

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