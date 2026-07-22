Andrew Tate e suo fratello sono stati arrestati a Miami con accuse di stupro e tratta di esseri umani, che negano. Durante le operazioni di polizia, sono stati notati anche i loro outfit, considerati di cattivo gusto e poco appropriati. Le immagini mostrano entrambi vestiti con abiti appariscenti e poco sobri, che hanno attirato l’attenzione dei media. Le accuse penali sono ancora in fase di accertamento, mentre l’attenzione pubblica si sofferma anche sui loro abbigliamenti.

Quando qualche giorno fa Andrew Tate e suo fratello Tristan sono stati arrestati a Miami per accuse gravissime – tra cui stupro e tratta di esseri umani, che entrambi continuano a respingere – l'opinione generale non si è concentrata solo sulle loro idee ormai notoriamente disgustose, ma anche su qualcosa di altrettanto deprecabile: i loro outfit. Andrew Tate, fedele al personaggio che costruisce da anni tra podcast, provocazioni e video motivazionali, al momento dell'arresto sfoggiava una camicia viola aderentissima lasciata aperta fino quasi allo sterno, con i bottoni che supplicavano pietà per lo sforzo. A riempire lo spazio di pelle lasciato libero, una collezione di collane d'argento sovrapposte a casaccio: catene, croci, pendenti, medaglioni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Andrew Tate e suo fratello hanno fatto cose tremende e i loro outfit non sono da meno

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Andrew Tate's Arrest Is Way Worse Than You Think

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