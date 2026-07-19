andrew tate e suo fratello tristan sono stati arrestati negli stati uniti

Andrew Tate e suo fratello Tristan sono stati arrestati a Miami dopo che la procura inglese aveva presentato nuove accuse contro di loro e richiesto l’estradizione negli Stati Uniti. L’arresto è avvenuto in un’operazione condotta dalle autorità statunitensi, senza ulteriori dettagli sui capi di imputazione. La richiesta di estradizione è stata avanzata in seguito alle accuse formulate nel Regno Unito. I due sono stati portati in custodia dalle forze dell’ordine statunitensi.

L’influencer razzista e misogino Andrew Tate e suo fratello Tristan sono stati arrestati a Miami, negli Stati Uniti, dopo che la procura di Inghilterra e del Galles (Crown Prosecution Service) aveva annunciato di aver formulato nuove accuse contro di loro, e rivolto una richiesta di estradizione agli Stati Uniti. Il dipartimento di Giustizia statunitense ha detto che gli arresti sono avvenuti «in conformità con le procedure di estradizione». I fratelli Tate hanno doppia cittadinanza, britannica e statunitense, e sono accusati di vari reati in Romania, nel Regno Unito e in Florida, tra cui violenza sessuale e traffico di esseri umani. I capi d’accusa di cui dovranno rispondere nel Regno Unito sono decine. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Andrew Tate and his brother Tristan Tate arrested in Miami, Florida.

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