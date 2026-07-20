Andrew Tate oggi in tribunale a Miami con il fratello Tristan

Da lapresse.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi i fratelli Andrew e Tristan Tate sono comparsi davanti a un magistrato federale a Miami. Sono stati arrestati con l’accusa di stupro e traffico sessuale. La loro udienza si è svolta nel contesto di un procedimento giudiziario avviato dalle autorità statunitensi. I due influencer sono stati portati in tribunale per rispondere delle accuse che li riguardano. Non sono state rese note ulteriori informazioni sul procedimento.

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I fratelli influencer Andrew e Tristan Tate  dovranno comparire oggi davanti a un magistrato federale a Miami, negli Stati Uniti, dopo essere stati arrestati con l’accusa di stupro e traffico sessuale. I due sono attualmente detenuti in un centro di detenzione federale. Nelle prossime settimane, un giudice distrettuale statunitense valuterà se soddisfano i requisiti per l’ estradizione nel Regno Unito, dove sono state mosse le accuse a loro carico. I pubblici ministeri britannici hanno affermato che le nuove accuse che riguardano altre quattro vittime sono state formulate dopo che le autorità hanno ricevuto prove dalla polizia del Bedfordshire, nel sud-est dell’ Inghilterra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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