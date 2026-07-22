Il corpo di una bambina di nove anni è stato ritrovato dai vigili del fuoco nel lago di Como, nel tratto di fronte al Tempio Voltiano. La bambina si era tuffata nel primo pomeriggio di ieri e non era più riemersa.

È stato recuperato dai Vigili del fuoco il corpo della bambina di nove anni che nel primo pomeriggio di ieri si era tuffata nel lago di Como, al largo del capoluogo lombardo, nel tratto di fronte al Tempio Voltiano, senza più riemergere. La piccola era in compagnia dei genitori Una tragedia evitabile. La bambina, di nazionalità marocchina, si era recata presso la zona del Tempio Voltiano sul ramo del lago reso celebre da Manzoni. Un posto dove esiste, ed è scritto in tutte le lingue, il divieto di balneazione per la pericolosità dei fondali, che creano un vortice e possono portare all’annegamento. Arwa Rfali il suo nome, era scomparsa nelle acque antistanti i giardini del lago. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Ancora una tragedia in acqua: ritrovato il corpo della bambina di nove anni che si era tuffata nel lago di Como

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