Tra le 19 e le 20, temporali con pioggia e grandine hanno colpito l’Appennino e la Bassa, interessando in modo irregolare diverse zone. La città e i suoi dintorni sono stati sfiorati dal maltempo, senza essere colpiti in modo diretto. L’ondata di maltempo si è verificata in corrispondenza dell’allerta lanciata da Arpae nei giorni precedenti. Le precipitazioni sono state più intense in alcune aree rispetto ad altre, con differenze marcate anche tra comuni vicini.

Nuova ondata di maltempo sul nostro territorio, in corrispondenza dell’allerta lanciata da Arpae nei giorni scorsi. Tra le 19 e le 20 i temporali hanno interessato il territorio in modo molto irregolare, con differenze anche marcate tra comuni vicini. Nella Bassa rovesci diffusi, spesso accompagnati da grandine anche di dimensioni considerevoli. Le segnalazioni hanno riguardato soprattutto Poviglio, comune già provato duramente dal nubifragio di una settimana fa, ma anche Meletole, Santa Vittoria, San Bernardino e Novellara. Fenomeni intensi registrati anche in Appennino, con grandine e forti temporali a Toano e Villa Minozzo; intense piogge sono state segnalate anche a Baiso, Felina, Vezzano sul Crostolo, San Polo d’Enza e, più debolmente, nel territorio di Canossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancora pioggia e grandine. Colpiti Appennino e Bassa. Sfiorata la città e i dintorni

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Lampi, tuoni, pioggia, vento, grandine e allarmi impazziti: maltempo estivo a Solaro

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