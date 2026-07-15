Toscana solo sfiorata dalla tempesta di pioggia e grandine che si è abbattuta sul nord Le previsioni

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le località di confine toscane, vicino a Liguria e Emilia, sono state attraversate da pioggia e grandine, ma senza danni significativi. La perturbazione ha interessato principalmente il nord Italia nel pomeriggio e sera di mercoledì 15 luglio. La Toscana ha subito solo alcune precipitazioni leggere, senza allagamenti o danni strutturali. La tempesta ha causato maggiori disagi nelle regioni settentrionali, mentre la zona toscana ha registrato un’intensità minore.

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Firenze, 15 luglio 2026 – Le località di confine toscane, quelle che danno in particolare sulla Liguria e sull’Emilia, sono state soltanto sfiorate dalla violentissima perturbazione che ha investito il nord Italia nel pomeriggio serata di mercoledì 15 luglio. Grandine, pioggia e vento fortissimo (a causa dei dowburst che si scaricavano al suolo) hanno provocato danni nel Bergamasco, in provincia di Milano, a Cremona e nella fascia emiliana compresa tra Modena, Reggio Emilia e Bologna.  Migliaia di fulmini hanno caratterizzato il pomeriggio. Tantissimi gli alberi caduti sempre in Emilia. Diversi i black out che hanno colpito in particolare Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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