Nel Bresciano si sono registrate forti piogge, grandine e vento, che hanno interessato principalmente vigneti e campi di mais. Le perturbazioni hanno causato danni alle colture agricole, con alcune aree che hanno riportato danni considerevoli. La situazione meteorologica rimane instabile, con condizioni avverse ancora presenti sul territorio. Non sono stati segnalati incidenti o feriti. Le autorità monitorano l’evolversi della situazione e valutano eventuali interventi di sostegno alle aziende agricole colpite.

Brescia, 20 luglio 2026 – Ancora maltempo sul Bresciano, in queste ore assediato da una serie di perturbazioni particolarmente violente che stanno causando danni soprattutto alle coltivazioni. Questa mattina, lunedì 20 luglio, ad essere particolarmente colpita, anche dalla grandine, è stata la zona della Valle Camonica, dove sono stati distrutti diversi orti e alcuni campi. Il fenomeno più forte si è però scatenato nella mattinata di domenica, in cui nella zona di Cazzago San Martino, nella Franciacorta e nell’ovest Bresciano decine di macchine hanno riportato danni gravissimi, così come alcune abitazioni sono state scoperchiate e tetti danneggiati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pioggia, grandine e vento sulle coltivazioni del Bresciano: colpiti vigneti e campi di mais

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IMPRESSIONANTE: Tempesta di GRANDINE e danni! Veneto, Lombardia e Lazio colpiti

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