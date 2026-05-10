Parma-Roma 2-3 | Malen segna su rigore nel recupero e Gasp crede ancora nella Champions League

Nella partita tra Parma e Roma, terminata 2-3, l'ultimo minuto ha visto Malen segnare su rigore, dando la vittoria ai giallorossi. La gara, recuperata dalla 36esima giornata, ha visto la squadra ospite mantenere vive le speranze di qualificarsi in Champions League. La partita è stata caratterizzata da continui ribaltamenti di punteggio e decisioni dal dischetto. La vittoria permette alla Roma di rimanere in corsa per un piazzamento europeo.

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