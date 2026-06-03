Troppo cara e sbaglia i conti | società fa causa alla commercialista e si fa restituire 10mila euro

Notizia in breve

Un’azienda ha intentato causa alla commercialista, chiedendo la restituzione di 10.000 euro. Secondo i soci, le fatture e i compensi pagati per la gestione della contabilità sono risultati troppo elevati e non corretti nel calcolo. Dopo alcuni anni di rapporti, l’azienda ha deciso di agire legalmente per recuperare la somma ritenuta indebitamente versata. La disputa riguarda la corretta attribuzione dei costi e l’accuratezza delle fatture emesse.