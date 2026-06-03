Troppo cara e sbaglia i conti | società fa causa alla commercialista e si fa restituire 10mila euro

Da perugiatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’azienda ha intentato causa alla commercialista, chiedendo la restituzione di 10.000 euro. Secondo i soci, le fatture e i compensi pagati per la gestione della contabilità sono risultati troppo elevati e non corretti nel calcolo. Dopo alcuni anni di rapporti, l’azienda ha deciso di agire legalmente per recuperare la somma ritenuta indebitamente versata. La disputa riguarda la corretta attribuzione dei costi e l’accuratezza delle fatture emesse.

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Fatture e compensi troppo alti per tenere la contabilità aziendale e dopo anni i soci dell’azienda fanno causa alla commercialista chiedendo indietro quanto pagato in più.La società e i suoi soci avevano affidato a una commercialista la gestione completa della contabilità, dei bilanci e delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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