Inciampa e prende gol da centrocampo | la papera è clamorosa

Da video.gazzetta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una partita tra Spartak Varna e CSKA 1948, il portiere ha tentato di intercettare un pallone proveniente da centrocampo, ma è inciampato e ha subito un gol da distanza considerevole. L’episodio ha attirato l’attenzione sui social media, diventando virale.

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Durante la sfida tra Spartak Varna e CSKA 1948, il portiere Petar Marinov è stato protagonista di un episodio che ha fatto il giro dei social: nel tentativo di rincorrere un pallone scagliato da centrocampo, è inciampato e ha finito per subire un gol surreale. (X@BalkanFutbolu). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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