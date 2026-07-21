Inciampa e prende gol da centrocampo | la papera è clamorosa
Durante una partita tra Spartak Varna e CSKA 1948, il portiere ha tentato di intercettare un pallone proveniente da centrocampo, ma è inciampato e ha subito un gol da distanza considerevole. L’episodio ha attirato l’attenzione sui social media, diventando virale.
Durante la sfida tra Spartak Varna e CSKA 1948, il portiere Petar Marinov è stato protagonista di un episodio che ha fatto il giro dei social: nel tentativo di rincorrere un pallone scagliato da centrocampo, è inciampato e ha finito per subire un gol surreale. (X@BalkanFutbolu). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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