Vivienne Jolie, la più giovane dei figli di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha depositato una richiesta ufficiale per cambiare nome, eliminando il cognome del padre e mantenendo quello della madre. La decisione segue una lunga serie di sviluppi nella vicenda familiare, che si trascina da diversi anni. La richiesta riguarda specificamente la modifica del nome anagrafico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle procedure legali in corso.

Un altro passo, l’ennesimo, in una vicenda familiare che va avanti ormai da anni. Vivienne, la più piccola dei sei figli di Angelina Jolie e Brad Pitt (insieme a Knox, suo gemello), ha depositato una richiesta formale per modificare il proprio nome anagrafico ed eliminare il cognome paterno, mantenendo soltanto quello della madre. Un gesto che, pur avendo un valore prettamente burocratico, porta con sé un peso simbolico difficile da ignorare. Soprattutto perché non è la prima a farlo. Vivienne Jolie-Pitt, la richiesta per eliminare il cognome paterno. La pratica è stata depositata presso il tribunale della Contea di Los Angeles. Nei... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anche Vivienne Jolie presenta una petizione per rimuovere il cognome Pitt

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ANOTHER Kid Cuts Ties: Vivienne Jolie-Pitt Files to Drop Father's Surname!

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