La ventunenne Zahara Pitt Jolie ha presentato domanda alla Corte Superiore di Los Angeles per rinunciare ufficialmente al cognome del padre. La richiesta segue precedenti istanze simili presentate in passato. La decisione riguarda il cambiamento del suo nome legale. La giovane non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla motivazione della richiesta. La procedura è in corso e sarà decisa dalla corte.

Una scelta che non stupisce in realtà, visto che la ventunenne già da tempo si fa chiamare Zahara Marley Jolie. Lo aveva fatto il 17 maggio 2026 in occasione della laurea in Psicologia allo Spelman College (con il padre assente fisicamente alla cerimonia), e fin all’inizio del suo percorso universitario, nel 2023, durante la cerimonia di introduzione al gruppo di sorellanza studentesca Alpha Kappa Alpha. Solo con il cognome della madre era stata presentata anche all’evento Dearest Mother & Daughter: A Most Delightful Brunch Experience della Pearls of Purpose, al quale era stata ospite ad aprile 2026. In quell’occasione aveva parlato di Angelina Jolie come della «donna più altruista, amorevole e comprensiva che io potessi chiamare mamma (. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anche Zahara Pitt Jolie vuole rinunciare ufficialmente al cognome del padre

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