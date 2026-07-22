anche le ferrovie spingono sulla realizzazione del piano mattei formazione in tunisia ed egitto

Quattordici persone provenienti dalla Tunisia hanno iniziato a lavorare in Trenitalia, parte del Gruppo FS Italiane, dopo aver completato un percorso di formazione professionale nel loro Paese. La formazione, parte del Piano Mattei, mira a sviluppare competenze nel settore ferroviario in Tunisia e Egitto. Le new entry sono state inserite in diverse aree operative. La collaborazione tra le Ferrovie italiane e i Paesi africani prosegue con iniziative di formazione e inserimento lavorativo.

Quattordici persone provenienti dalla Tunisia iniziano la propria esperienza lavorativa in Trenitalia (Gruppo FS Italiane) dopo aver completato un percorso di formazione professionale realizzato nel Paese nordafricano. È uno dei primi risultati dei progetti sviluppati dal Gruppo FS nell’ambito del Piano Mattei, presentati ieri mattina nel corso della cerimonia “Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia”, ospitata nella sede FS di Villa Patrizi a Roma. L'iniziativa è stata anche l'occasione per dare il benvenuto ai nuovi lavoratori e alle nuove lavoratrici e per condividere le testimonianze di alcuni dei partecipanti al progetto e dei tutor aziendali che ne hanno accompagnato il percorso di formazione e inserimento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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