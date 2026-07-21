Il progetto in Tunisia ha coinvolto la formazione di tutor per facilitare l’integrazione dei lavoratori, senza incontrare ostacoli significativi. Tra le misure adottate, si è prestata attenzione alle donne, indirizzandole verso impianti in modo che non fossero sole e potessero integrarsi meglio. La rete di tutor formati ha supportato questa operazione, contribuendo a un inserimento più agevole dei nuovi assunti. Nessuna difficoltà è stata segnalata nel percorso di avvio del progetto.

“Il primo progetto in Tunisia non ci ha visti affrontare ostacoli, ma elementi di delicatezza. Tra questi quello relativo alle donne, che sono state indirizzate verso alcuni impianti facendo in modo che fossero accolte che non fossero da sole, così che si potessero perfettamente integrare. Queste donne hanno mostrato un grande impegno nell'affrontare il piano formativo e nella scelta di entrare in una realtà professionale, culturale e personale molto diversa dalla loro. Ciò è stato possibile anche grazie al fatto di aver costruito una rete di tutor che hanno seguito lo svolgimento del progetto e che abbiamo formato molto per metterli nelle condizioni di esercitare il loro ruolo con grande consapevolezza e sensibilità”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piano Mattei, Stacchiotti (Trenitalia): "Rete di tutor formati aiuta integrazione lavoratori da Tunisia"

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Piano Mattei, Stacchiotti (Trenitalia): Rete di tutor formati aiuta integrazione lavoratori da

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