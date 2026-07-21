Le Ferrovie dello Stato hanno formato i primi lavoratori provenienti dalla Tunisia nell’ambito del Piano Mattei. Sono stati avviati programmi di formazione nei Paesi di origine, con l’obiettivo di creare canali di mobilità regolari. Nel lungo termine, si prevede di supportare lo sviluppo di progetti industriali in Africa. L’iniziativa coinvolge i primi operai, con un focus su formazione e inserimento lavorativo.

Formare lavoratori nei Paesi di origine, creare canali regolari di mobilità e, nel lungo periodo, accompagnare lo sviluppo di progetti industriali in Africa. E’ il modello con cui il Gruppo Ferrovie dello Stato intende contribuire al Piano Mattei, partendo dalla Tunisia. I primi quattordici lavoratori formati nel Paese nordafricano sono già stati inseriti in sei impianti di Trenitalia distribuiti in altrettante città italiane. Il progetto è stato presentato oggi a Villa Patrizi, sede del Gruppo Fs a Roma, durante la cerimonia “Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia”. I lavoratori hanno seguito centinaia di ore di preparazione linguistica, tecnico-professionale e sulla sicurezza, raggiungendo il livello B2 di conoscenza dell’italiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Piano Mattei, il contributo delle Ferrovie dello Stato: “Formati i primi lavoratori provenienti dalla Tunisia”

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