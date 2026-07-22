Il Comune di Firenze aveva conoscenza degli affitti brevi nelle proprietà di Montedomini, come conferma un documento ufficiale. All’interno del Consiglio di amministrazione del settore turismo, un esperto era presente come membro. Nel frattempo, in via Guelfa 81 è stata rimossa la targa dell’immobile. La vicenda si sviluppa tra comunicazioni scritte e azioni concrete, senza che siano stati forniti dettagli sulle reazioni ufficiali.

Firenze, 22 luglio 2026 – Affitti turistici negli immobili di Montedomini, Palazzo Vecchio non poteva non sapere. Lo dimostra nero su bianco – a seguito di un accesso agli atti del consigliere di Spc Dmitrij Palagi – una pec recapitata il 10 novembre 2025 allo sportello unico per le attività produttive e alla direzione urbanistica in cui la società ’Siamo srl’ sollecita un “esito pos itivo per quanto riguarda la Scia per l’intero edificio di via Guelfa 83”. Si legge: “Le 7 unità immobiliari dotate dei rispettivi Cir sono in corso di ristrutturazione e saranno frazionate a brevissimo in 12 unità immobiliari per essere destinate alle attività di locazione turistica breve”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anatomia di uno scandalo: Affitti brevi, il Comune sapeva. L’esperto di turismo nel Cda. E in via Guelfa 81 tolta la targa

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