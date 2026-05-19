Puglia turismo | disegno di legge regionale per regolamentare affitti brevi e nuove locazioni Giunta

Oggi la giunta regionale della Puglia ha approvato un disegno di legge che riguarda le locazioni turistiche e le nuove modalità di affitto. La proposta mira a regolare le attività di affitto breve e le locazioni di carattere temporaneo, introducendo modifiche a una legge regionale precedente del 2017. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione verso il settore turistico e le sue modalità operative. La proposta ora passerà alle fasi successive di discussione e approvazione.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Questo pomeriggio la giunta regionale ha approvato il disegno di legge "Disposizioni in materia di locazioni turistiche e modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici). La Regione Puglia con il presente schema di disegno di legge intende assicurare una disciplina organica per le nuove locazioni turistiche e i nuovi affitti... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, turismo: disegno di legge regionale per regolamentare affitti brevi e nuove locazioni Giunta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Regione Puglia - 4 - 5 Commissione Congiunta Seduta Congiunta Consiglio Regionale (02.04.26) Sullo stesso argomento Spopolamento del centro, l’esperto: "Regolamentare gli affitti brevi""Se Bologna perderà la sua attrattività per chi vuole venire a lavorare e vivere in centro, perderà anche la sua identità". Turismo, cambia la legge sulle strutture ricettive: meno burocrazia per hotel, affittacamere e affitti breviNuove regole per il turismo siciliano con l’obiettivo di semplificare procedure burocratiche e rendere più competitiva l’offerta ricettiva dell’Isola. Puglia, turismo: disegno di legge regionale per regolamentare affitti brevi e nuove locazioni GiuntaDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Questo pomeriggio la giunta regionale ha approvato il disegno di legge Disposizioni in materia di locazioni turistiche e modifiche alla legge re ... noinotizie.it Puglia, il giro di vite sui b&b: Un tetto massimo al numero di case destinate ad affitti breviLa giunta regionale approva una proposta di legge. Decaro: Non vogliamo fermare il turismo ma tutelare i residenti delle città ... lagazzettadelmezzogiorno.it