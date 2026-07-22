amy winehouse i segreti della sua vita nel documentario evento su sky arte e now

In occasione del quindicesimo anniversario della morte, Sky Arte trasmetterà in prima visione il documentario su Amy Winehouse il 22 luglio alle 21:15, disponibile anche in streaming su NOW. Il film ripercorre aspetti della vita dell’artista, con immagini e testimonianze, senza commenti o analisi estese. La programmazione si concentra su fotografie, video e interviste, offrendo una narrazione diretta e cronologica degli eventi principali della sua vita.

In occasione del quindicesimo anniversario della morte di Amy Winehouse, arriva su Sky Arte, in prima visione il 22 luglio alle 21:15, in streaming su NOW e On Demand, il documentario BBC Amy Winehouse – Anima Ribelle in cui i suoi familiari e amici più cari, che le sono stati accanto per tutta la vita fino all’ultimo momento, rivelano la verità su questa icona della musica e l’impatto che la sua scomparsa ha. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Si parla di: Amy Winehouse a Life in 10 Pictures; Amy Winehouse a Life in 10 Pictures su Rai 5.