Amy Winehouse – Anima Ribelle arriva su Sky Arte il 22 luglio | il documentario BBC racconta la cantante attraverso la voce della famiglia
In occasione del quindicesimo anniversario della morte di Amy Winehouse, Sky Arte propone in prima visione il documentario BBC Amy Winehouse – Anima Ribelle, in onda il 22 luglio alle 21:15. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Il documentario offre un ritratto della cantante attraverso le testimonianze dei suoi familiari e degli amici più stretti, che le sono rimasti accanto per tutta la vita fino agli ultimi giorni. Il racconto punta a ricostruire la verità sulla sua storia personale e sull’impatto che la sua scomparsa ha avuto su chi le era più vicino. Per la prima volta è la madre, Janis Winehouse, a raccontare in modo approfondito la propria versione dei fatti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Amy Winehouse - Anima ribelle, documentario - clip 3
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