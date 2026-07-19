In occasione del quindicesimo anniversario della morte di Amy Winehouse, Sky Arte propone in prima visione il documentario BBC Amy Winehouse – Anima Ribelle, in onda il 22 luglio alle 21:15. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Il documentario offre un ritratto della cantante attraverso le testimonianze dei suoi familiari e degli amici più stretti, che le sono rimasti accanto per tutta la vita fino agli ultimi giorni. Il racconto punta a ricostruire la verità sulla sua storia personale e sull’impatto che la sua scomparsa ha avuto su chi le era più vicino. Per la prima volta è la madre, Janis Winehouse, a raccontare in modo approfondito la propria versione dei fatti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Amy Winehouse – Anima Ribelle arriva su Sky Arte il 22 luglio: il documentario BBC racconta la cantante attraverso la voce della famiglia

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Amy Winehouse - Anima ribelle, documentario - clip 3

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