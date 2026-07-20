Un documentario dedicato ad Amy Winehouse sarà trasmesso su Sky, quindici anni dopo la sua morte avvenuta nel 2011. Il film intende offrire una rappresentazione più completa della cantante, andando oltre l’immagine pubblica e concentrandosi sulla sua vita personale. La produzione si propone di mostrare aspetti meno noti dell’artista, cercando di restituire un ritratto più autentico rispetto alle narrazioni spesso centrate sulla sua figura di star.

Quindici anni dopo quella tragica estate del 2011 che consegnò Amy Winehouse al malinconico club dei talenti scomparsi troppo presto, la televisione prova a fare ciò che per anni non sono riusciti a fare i tabloid, biografie e gossip: restituire la donna dietro l’icona. Lo fa Sky Arte, che il 22 luglio alle 21.15 propone in prima visione il documentario Bbc Amy Winehouse - Anima Ribelle, disponibile anche in streaming su Now e on demand. Per una volta il racconto non parte dagli scandali, dalle dipendenze o da quelle fotografie che hanno fatto il giro del mondo. Al centro ci sono invece le persone che Amy l’hanno conosciuta davvero. Soprattutto la madre Janis, che rompe un lungo silenzio per rivendicare la memoria della figlia e sottrarla a una narrazione troppo spesso ridotta alla morbosità della cronaca nera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Amy Winehouse, un documentario la ricorda su Sky

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