Amy Winehouse 15 anni dopo | la voce che ha sconfitto il tempo

Dopo quindici anni, si ricorda ancora la voce di Amy Winehouse, che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica. La cantante britannica è stata spesso rappresentata più come un personaggio che come artista. Le sue uscite pubbliche, le cadute, i concerti interrotti e le fotografie rubate sono state spesso pubblicate sui media, attirando attenzione e critiche continue.

Per molto tempo Amy Winehouse è stata raccontata nel modo sbagliato. Prima ancora che come cantante, è diventata un personaggio. Ogni sua uscita, ogni caduta, ogni concerto interrotto, ogni fotografia rubata finivano in prima pagina con una regolarità quasi crudele. Il confine tra cronaca e spettacolo si dissolse rapidamente, trasformando una giovane artista britannica in un fenomeno mediatico globale. A quindici anni dalla sua morte, avvenuta il 23 luglio 2011, quella narrazione appare finalmente superata. Il tempo ha fatto quello che il clamore non era riuscito a fare: restituire centralità alla sua musica. È una sorte che spesso tocca agli artisti più grandi. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Amy Winehouse: That soulful voice is unmatched

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