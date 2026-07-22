ampugnano enac avanti tutta si apre la conferenza dei servizi

L’Enac ha avviato la Conferenza dei servizi per il rilancio dell’aeroporto di Ampugnano. La fase operativa del progetto è ora in corso, con incontri e valutazioni ufficiali in atto. Nei giorni scorsi, un deputato di FdI aveva annunciato l’avvio delle procedure, senza fornire dettagli specifici sui contenuti. La conferenza coinvolge enti e istituzioni per definire i prossimi passi. La riunione si svolge in un clima di attesa e preparazione.

Il progetto di rilancio dell’aeroporto di Ampugnano entra nella fase operativa. Il deputato di FdI Francesco Michelotti nei giorni scorsi aveva anticipato le possibili novità, ora Enac ha formalmente avviato la Conferenza dei servizi per acquisire i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari alla realizzazione del " programma di ottimizzazione della capacità aeroportuale dell’Aeroporto Siena Ampugnano". La procedura riguarda un piano articolato di interventi infrastrutturali che punta, secondo quanto indicato da Enac Servizi, a migliorare l’efficienza operativa dello scalo, la sicurezza, l’organizzazione logistica e la dotazione infrastrutturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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