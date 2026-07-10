Entro settembre partirà la gara per la riqualificazione della pista dell’aeroporto di Ampugnano. La decisione è stata comunicata da un deputato, che ha confermato i tempi previsti per l’avvio del procedimento. La procedura coinvolgerà le aziende interessate e definirà le modalità di intervento per migliorare le infrastrutture dello scalo. Nessun altro dettaglio sui costi o sui tempi di completamento è stato ancora reso noto.

Entro settembre sarà avviata la gara per la riqualificazione della pista dell’aeroporto di Ampugnano. L’annuncio è di Francesco Michelotti, deputato di Fratelli d’Italia, all’indomani dell’inaugurazione del nuovo terminal dell’aeroporto di Roma Urbe e dell’avvio della rete Ram, acronimo rivedibile che sta per Regional air mobility, cioè mobilità aerea regionale. Tradotto, quella rete di piccoli aeroporti, legati appunto a Roma Urbe, con cui Enac conta di rilanciare l’utilizzo di scali secondari, per "collegare meglio i territori, sostenere le economie locali e restituire centralità agli scali regionali", sostiene Michelotti. Sul tema l’amministrazione comunale di Sovicille e i comitati locali sono da tempo schierati per una riconversione della struttura, ma Enac è intenzionata ad andare avanti sulla sua strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ampugnano, avanti tutta: "Entro settembre la gara per riqualificare la pista"

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