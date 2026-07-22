Un consorzio guidato dal multimilionario britannico-indiano Amit Bhatia sarebbe interessato a comprare una quota di minoranza del Liverpool. Lo riferisce la BBC. Bhatia si è da poco dimesso dal consiglio di amministrazione del QPR. L'indiscrezione è della BBC: un consorzio guidato da Amit Bhatia vorrebbe acquisire una quota di minoranza del Liverpool. Qusta notizia, certamente rilevante, è stata poi confermata dal Fenway Sports Group, proprietaria dei Reds con un comunicato stampa. Vi si legge: "Un consorzio d'investimento guidato, gestito e rappresentato da Amit Bhatia ha espresso interesse a rilevare una quota di minoranza strategica nel Liverpool Football Club". 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Amit Bhatia e il Liverpool: l'ingresso che aumenterebbe il valore dei Reds a sei miliardi di sterline

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JEFF BEZOS VUOLE IL LIVERPOOL CLAMOROSA SVOLTA PER I REDS!

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Temi più discussi: Gruppo sostenuto dai Mittal valuta una partecipazione nel Liverpool FC a $6B; Premier League: Bezos in trattative per acquisire una quota di minoranza del Liverpool; Svolta nei colloqui per il Liverpool: entra in scena Jeff Bezos; Liverpool, una cordata sostenuta dai Mittal tratta una quota del club: valutazione oltre 5 miliardi.

Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è stato contattato per unirsi al consorzio di investitori guidato da Amit Bhatia che sta trattando l'acquisizione di una quota di minoranza del Liverpool. Il gruppo di Bhatia potrebbe acquisire fino al 30% delle quote @SkyNews x.com

Amit Bhatia Signore su Yash e Ranbir reddit

Un nuovo impero al Anfield? Bhatia vuole comprare la quota di minoranza del LiverpoolUn consorzio guidato dal milionario britannico-indiano Amit Bhatia esprime interesse per l'acquisto di una quota di minoranza del Liverpool. tuttomercatoweb.com

Il multimiliardario Amit Bhatia vuole comprare una quota di minoranza del LiverpoolBhatia è già attivo nello sport o meglio era: per 18 anni è stato un dirigente e uno dei proprietari del QPR. msn.com