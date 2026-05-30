È stato ufficializzato il divorzio tra il Liverpool e l'allenatore che aveva preso il posto di Klopp, dopo una stagione senza titoli. In pole per sostituirlo c’è Iraola, il tecnico basco che aveva già manifestato interesse per il Milan. La decisione arriva dopo che la squadra ha concluso senza trofei il campionato appena terminato. Iraola è considerato uno dei candidati principali per guidare i Reds nella prossima stagione.

Qualche voce circolava da giorni e il fatto che Andoni Iraola, prima scelta del Milan per il dopo Allegri, non avesse ancora annunciato il suo passaggio dal Bournemouth, salutato mercoledì con un videomessaggio, al Crystal Palace, aveva fatto intuire che i giochi non erano fatti. Così come la firma col Bayer Leverkusen, che nelle ultime ore pareva aver operato il sorpasso ai danni dei londinesi. Oggi la notizia che cambia gli scenari e probabilmente spiega i tentennamenti del tecnico basco: il Liverpool e Arne Slot si lasciano ufficialmente. Lo comunicano i Reds stessi con uno scarno post sui social: "Il Liverpool conferma che Arne Slot lascia il suo ruolo di capo allenatore con effetto immediato e che il processo per trovare il suo successore è in corso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Liverpool-Slot, ufficiale il divorzio! In pole per i Reds c'è Iraola, il mago basco che voleva Milan

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Liverpool-Slot, divorzio! Per il suo posto in pole c'è Iraola, il mago basco che voleva MilanL'allenatore basco, che aveva preso il posto di Klopp, rischia di essere esonerato dopo una stagione senza vittorie con il Liverpool.

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