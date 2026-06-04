Liverpool ufficiale | Andoni Iraola è il nuovo allenatore dei Reds – VIDEO

Il Liverpool ha annunciato ufficialmente che Andoni Iraola sarà il nuovo allenatore della squadra, sostituendo Arne Slot. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali o sulle motivazioni della scelta. Iraola assume il ruolo di guida tecnica dei Reds, con il compito di dirigere la squadra nelle prossime competizioni. La conferma è arrivata anche attraverso un video pubblicato dalla società.

Liverpool, è arrivata la conferma definitiva: Andoni Iraola prende posto sulla panchina dei Reds e succede a Arne Slot. Il Liverpool ha scelto: sarà Andoni Iraola il nuovo allenatore dei Reds. Il suo arrivo ad Anfield è ormai di fatto confermato, con il club inglese pronto ad aprire un nuovo ciclo tecnico dopo la separazione da Arne Slot. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La dirigenza aveva individuato da tempo nel tecnico basco il profilo ideale per guidare la prossima fase del progetto sportivo, apprezzandone idee, metodo di lavoro e capacità di valorizzare la rosa. Una decisione maturata progressivamente nelle ultime settimane e poi accelerata dall’addio dell’allenatore olandese, salutato con grande riconoscenza per il lavoro svolto nelle sue due stagioni alla guida del club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Liverpool Choose Andoni Iraola as Next Manager as Club Moves Toward Appointment

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Temi più discussi: Il Liverpool raggiunge un accordo verbale per nominare Andoni Iraola come nuovo allenatore; Il Liverpool esonera Slot, Iraola in pole per sostituirlo dopo il no al Milan; Non solo Milan: tre club europei seguono Iraola; Il Liverpool è stato affidato ad Andoni Iraola.

Ufficiale: Andoni #Iraola è il nuovo allenatore del #Liverpool #Sportitalia x.com

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