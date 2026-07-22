Amichevoli estive in TV | calendario Sky Sport con Inter Milan Juventus Torino e Napoli

Sky Sport e NOW trasmettono le partite amichevoli di precampionato di Inter, Juventus, Milan e Torino. Le partite di queste squadre sono visibili su vari canali, tra cui Sky Primafila, che trasmette anche le cinque sfide del Napoli. Il calendario comprende diverse partite estive, senza indicazioni di orari specifici. Le trasmissioni riguardano esclusivamente le amichevoli preparatorie prima dell'inizio ufficiale dei campionati.

Sky e NOW trasmettono le amichevoli del precampionato di Inter, Juventus, Milan e Torino. Su Sky Primafila anche le cinque sfide del Napoli. L’estate del grande calcio internazionale è protagonista su Sky e in streaming su NOW con un ricco calendario di amichevoli che vedrà impegnate Inter, Juventus, Milan e Torino verso i primi impegni ufficiali della stagione. Ad aprire la sequenza di match è stata lo scorso sabto la. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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