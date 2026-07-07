Tutte le amichevoli estive di Inter Milan e Juventus saranno trasmesse da Dazn

Da gazzetta.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tutte le partite amichevoli estive delle squadre di Serie A saranno trasmesse da Dazn. Le amichevoli di Inter, Milan e Juventus, che segnano l'inizio della preparazione pre-stagionale, saranno visibili sulla piattaforma di streaming. La Coppa del Mondo è in corso con le fasi a eliminazione diretta, mentre le squadre italiane si preparano con queste partite di test estivi.

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Mentre la Coppa del mondo è entrata nel vivo con gli scontri a eliminazione diretta, su Dazn il grande calcio raddoppia il ritmo con le amichevoli precampionato dei club di Serie A che iniziano a preparare la nuova stagione con i primi test estivi. Nel mese di luglio e agosto, tutti gli abbonati ai piani Dazn Family e Full potranno seguire, incluso nel proprio abbonamento, il meglio delle amichevoli estive, tra cui tutte le partite delle big di Serie A: Inter, Juventus, Milan, Lazio e Roma. Un calendario fitto di appuntamenti che, nel corso dell'estate, si arricchirà con ulteriori incontri e altri club protagonisti, accompagnando i tifosi fino al calcio d'inizio della stagione 2026-27, al via su Dazn nel weekend del 22-23 agosto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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