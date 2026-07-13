Napoli ufficiale il calendario delle amichevoli estive | date orari e avversarie

Il Napoli ha annunciato il calendario delle amichevoli estive, con date, orari e squadre avversarie. La squadra si prepara per la prossima stagione del Centenario, con partite programmate durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Le amichevoli si svolgeranno prima dell'inizio ufficiale dei campionati, coinvolgendo diverse squadre italiane ed europee. La preparazione si concentrerà su queste uscite per testare la forma e la condizione dei giocatori.

Tempo di lettura: 2 minuti La SSC Napoli è pronta a tornare in campo. In vista di una stagione del Centenario ricca di impegni in Italia e in Europa, gli Azzurri svolgeranno la preparazione estiva nei due consueti ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Nel corso delle due fasi, il Napoli disputerà cinque amichevoli: due in Val di Sole e tre in Abruzzo. PARTITA DATA LOCALITÀ Napoli vs Arezzo 22072026 – h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale – SKI.IT Arena Napoli vs Carrarese 26072026 – h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale – SKI.IT Arena Napoli vs Club Atlético Osasuna 05082026 – h 18:30 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini Napoli vs Real Club Celta... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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