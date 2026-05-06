Nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 20252026, si affrontano Torino e Sassuolo. Entrambe le squadre hanno già raggiunto la salvezza e puntano a migliorare la loro posizione in classifica. La partita si svolgerà in un contesto di fine stagione, con le formazioni pronte a scendere in campo. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e su piattaforme online.

Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambe le squadre hanno raggiunto una salvezza tranquilla, ma vogliono comunque migliorare la loro posizione di classifica. Torino vs Sassuolo si giocherà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20.30 presso lo stadio Olimpico. TORINO VS SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata non vincono da tre partite. Dopo il pareggio contro la Cremonese, è arrivato il punto in rimonta contro l’Inter, poi la sconfitta esterna di Udine. L’obiettivo è quello di tornare a vincere per regalare una gioia ai loro tifosi. I neroverdi sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Milan e puntano a continuare così fino al termine del campionato.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Torino vs Sassuolo, trentaseiesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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