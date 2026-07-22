Da sabato, il Forum Fondazione Bertarelli ospiterà la prima edizione di Amiata Music, un festival internazionale che unisce musica e attività di formazione. L’evento, che si propone di espandere l’eredità dell’Amiata Piano Festival, includerà concerti, laboratori e iniziative rivolte al territorio. La manifestazione si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito e durerà fino a data da definire. La rassegna mira a coinvolgere pubblico e comunità locale attraverso diverse proposte artistiche e didattiche.

Da sabato il Forum Fondazione Bertarelli ospiterà la prima edizione di Amiata Music, il festival internazionale che raccoglie l’eredità dell’Amiata Piano Festival e ne amplia la proposta artistica, affiancando ai concerti un articolato programma di formazione, laboratori e iniziative rivolte al territorio. Immerso nel verde della tenuta ColleMassari, il Forum Bertarelli continuerà a essere il cuore della manifestazione, confermandosi uno dei luoghi più originali dedicati alla musica nel panorama italiano. La novità riguarda soprattutto la filosofia del progetto, che punta a rafforzare il legame con la Maremma attraverso il sostegno all’educazione musicale nelle scuole, la valorizzazione dei giovani talenti e una programmazione affidata a grandi interpreti della scena internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Amiata Music’ nel Forum Bertarelli. Un progetto che va oltre i concerti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Syusy & Patrizio News da Cinigiano, Codigoro, Jesi, Cuba e Turchia | TG del Turismo

Notizie e thread social correlati

Amiata Music: Vi aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli per un'estate all'insegna della grande musicaIl Forum Fondazione Bertarelli ospiterà il festival Amiata Music questa estate, con artisti di fama internazionale e giovani talenti.

Leggi anche: "Amiata Silvestart". Il progetto che scommette sulla rinascita dei borghi

Temi più discussi: Amiata Music: Vi aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli per un'estate all'insegna della grande musica; Debutta ’Amiata Music’. Grandi appuntamenti. E spazio ai giovani; Il festival Bolzano Danza e gli altri eventi da non perdere; TG del Turismo: notizie da Cinigiano, Codigoro, Jesi, Cuba e Turchia.

Amiata Music: Vi aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli per un'estate all'insegna della grande musicaAmiata Music arriva in Toscana quest'estate con un nuovo e ambizioso festival che riunisce artisti di fama internazionale, giovani interpreti, progetti formativi e un’inconfondibile identità italiana. lanazione.it

Debutta ’Amiata Music’. Grandi appuntamenti. E spazio ai giovanidi Riccardo Bruni Nasce Amiata Music, nell’incanto del Monte Amiata. Dopo oltre quindici anni di attività dell’Amiata Piano Festival, la ... quotidiano.net