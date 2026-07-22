’Amiata Music’ nel Forum Bertarelli Un progetto che va oltre i concerti

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da sabato, il Forum Fondazione Bertarelli ospiterà la prima edizione di Amiata Music, un festival internazionale che unisce musica e attività di formazione. L’evento, che si propone di espandere l’eredità dell’Amiata Piano Festival, includerà concerti, laboratori e iniziative rivolte al territorio. La manifestazione si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito e durerà fino a data da definire. La rassegna mira a coinvolgere pubblico e comunità locale attraverso diverse proposte artistiche e didattiche.

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Da sabato il Forum Fondazione Bertarelli ospiterà la prima edizione di Amiata Music, il festival internazionale che raccoglie l’eredità dell’Amiata Piano Festival e ne amplia la proposta artistica, affiancando ai concerti un articolato programma di formazione, laboratori e iniziative rivolte al territorio. Immerso nel verde della tenuta ColleMassari, il Forum Bertarelli continuerà a essere il cuore della manifestazione, confermandosi uno dei luoghi più originali dedicati alla musica nel panorama italiano. La novità riguarda soprattutto la filosofia del progetto, che punta a rafforzare il legame con la Maremma attraverso il sostegno all’educazione musicale nelle scuole, la valorizzazione dei giovani talenti e una programmazione affidata a grandi interpreti della scena internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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