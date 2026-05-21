Un progetto che prova a trasformare una delle criticità più evidenti delle aree interne – l’invecchiamento della popolazione e lo spopolamento giovanile – in una nuova occasione di sviluppo. Si chiama "Amiata Silvestart" il piano promosso dai Comuni di Santa Fiora, Castel del Piano e Castell’Azzara che si è aggiudicato il bando nazionale Anci "Radici e Futuro", ottenendo un finanziamento da 200mila euro destinato all’ imprenditorialità giovanile e alla cosiddetta silver economy. L’investimento complessivo sarà di 250mila euro: oltre al contributo a fondo perduto di Anci, i tre Comuni sosterranno direttamente il progetto con proprie risorse. L’obiettivo è creare nuove opportunità di lavoro per giovani under 35 attraverso servizi innovativi dedicati agli anziani autosufficienti che vivono nei piccoli centri montani dell’Amiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Amiata Silvestart". Il progetto che scommette sulla rinascita dei borghi

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