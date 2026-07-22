America’s Cup maxi controllo antimafia a Bagnoli | verificati lavoratori mezzi e imprese

Le autorità hanno completato un controllo antimafia presso il cantiere di Bagnoli, coinvolto nei lavori per la 38ª America’s Cup. Durante l’ispezione sono stati verificati i documenti e le attività di lavoratori, imprese e mezzi impiegati nel sito. L’intervento fa parte di un’operazione preventiva volta a monitorare eventuali connessioni illegali nel settore delle infrastrutture legate alla manifestazione. Nessuna altra informazione sui risultati o eventuali irregolarità è stata comunicata.

Si è concluso l’accesso ispettivo antimafia presso il cantiere di Bagnoli, dove sono in corso le opere infrastrutturali funzionali alla 38ª America’s Cup. L’attività, disposta dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, ha confermato, allo stato degli accertamenti, l’assenza di società riconducibili alla criminalità organizzata all’interno del cantiere. L’ispezione rappresenta un passaggio fondamentale nell’ambito delle . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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