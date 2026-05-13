America’s Cup zero tasse per squadre imprese e lavoratori stranieri coinvolti

È stato stabilito un regime fiscale particolare dedicato ai lavoratori stranieri coinvolti nell’organizzazione dell’America’s Cup. Le squadre, le imprese e i lavoratori non residenti in Italia che partecipano all’evento beneficiano di zero tasse. Questa misura mira a facilitare la partecipazione internazionale all’evento e semplificare gli aspetti fiscali legati alle attività svolte nel paese. Nessun altro dettaglio sui criteri di applicazione o sulla durata della disposizione è stato fornito.

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Un regime fiscale speciale disegnato su misura per tutti i lavoratori non residenti in Italia coinvolti nell’organizzazione dell’America’s Cup. Non solo. Per le imprese o le stabili organizzazioni con sede in Italia costituite dall’ente organizzatore niente Ires e niente Irap. Lo prevede l’emendamento al decreto fiscale approvato in commissione Finanze al Senato. Le votazioni agli altri correttivi sono ancora in corso e il fascicolo è atteso in Aula a Palazzo Madama nella giornata di giovedì 14 maggio. Il testo approvato prevede che le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite nel 2026 dall’ente organizzatore o dalle...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - America’s Cup, zero tasse per squadre, imprese e lavoratori stranieri coinvolti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Scontro tra imprese pubblicitarie e Comune: "Temiamo per America's Cup"Le imprese del settore pubblicitario contestano duramente il comunicato stampa diffuso il 28 febbraio dal Comune di Napoli in merito alla definizione... Lavoratori stranieri: così (non) funziona il decreto flussi targato Meloni. Produce irregolari e scontenta le imprese“Sul terreno dell’immigrazione ricordiamo il nostro decreto flussi che fece arrivare in Italia il più alto numero di stranieri immigrati regolari, a... Temi più discussi: Coppa America a Cagliari, come assistere alle regate in barca; 38 Louis Vuitton America's Cup Napoli 2027: tra omissioni, cambi di programma e nuovi partner... - Saily; America's Cup: arrivano a Cagliari New Zealand e Alinghi; America’s Cup a Cagliari, vietato coprire il cantiere di via Roma: è polemica. PUBG Americas Series 1 - Finals 2 - Giorno 1 - Discussione - reddit.com reddit Suzzette Faltin - Results on X | Live Posts & Updates x.com America's Cup Napoli 2027, diritti tv a Sky a partire dalle regate preliminari di questo fine settimanaSky acquisisce i diritti della 38ª Louis Vuitton America's Cup: dal 21 maggio le regate preliminari a Cagliari (c'è anche Luna Rossa), poi la finale a Napoli nel luglio 2027 e tutte le competizioni in ... corriere.it America’s Cup, tutte le regate verso Napoli live su Sky e NowL’emittente seguirà l’intera competizione fino alle finali del 2027, comprese le regate preliminari di Cagliari e gli eventi giovanili ... businesspeople.it