Il prefetto di Napoli ha firmato un decreto per accedere ai cantieri di Bagnoli, situati in via Coroglio, dove si stanno svolgendo i lavori per la 38esima America's Cup, prevista nel 2027. L’obiettivo è verificare la regolarità delle attività e delle imprese coinvolte. L’intervento riguarda le ispezioni sui cantieri e le aziende che operano nella zona. Nessuna informazione è stata fornita sulle tempistiche o sui risultati delle verifiche.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un decreto di accesso ai cantieri di Bagnoli, in via Coroglio, dove sono in corso di realizzazione le opere collegate alla 38esima America's Cup, in programma a Napoli nel 2027. Dalle prime ore della mattinata, unità interforze composte da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, anche con il supporto di unità navali, stanno svolgendo accertamenti sotto il coordinamento del personale del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, nell'ambito del Gruppo Ispettivo Antimafia. Le verifiche, disposte nell'esercizio dei poteri prefettizi in materia antimafia, sono finalizzate ad accertare la regolarità delle attività affidate in appalto e a verificare la presenza di eventuali soggetti economici di interesse sotto il profilo antimafia. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - America's Cup, decreto di accesso del prefetto ai cantieri di Bagnoli: accertamenti su regolarità lavori e su imprese

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