Le verifiche antimafia condotte nel cantiere di Bagnoli, coinvolgendo 13 imprese, non hanno riscontrato irregolarità. L'accesso ispettivo, disposto dal prefetto, si è concentrato sulle attività legate ai lavori in corso per l'America's Cup. Le ispezioni sono state effettuate senza riscontrare anomalie o elementi di rischio legati alla criminalità organizzata o ad altre irregolarità. Le indagini sono state svolte in conformità alle procedure previste dalla normativa antimafia.

L'accesso ispettivo antimafia disposto dal prefetto Michele di Bari presso il cantiere di Bagnoli, dove sono in corso le opere funzionali alla 38esima America's Cup in programma a Napoli nel 2027, «non ha evidenziato la presenza, all'interno del cantiere, di società potenzialmente riconducibili a interessi della criminalità organizzata».Lo dice una nota del Palazzo del Governo di oggi a proposito dei controlli interforze che sono stati messi in atto ieri a Bagnoli e nel corso dei quali sono state complessivamente sottoposte a verifica 57 persone, 54 mezzi e 13 società. Durante l'ispezione, si apprende, è stata... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - America's Cup, i controlli antimafia nel cantiere di Bagnoli non evidenziano anomalie: verifiche su 13 imprese

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