Tram a Bologna controlli antimafia nei cantieri | Verifiche su 15 imprese

A Bologna sono in corso controlli antimafia nei cantieri che stanno realizzando la linea rossa del tram. Sono state coinvolte quindici imprese, con 57 lavoratori e 27 mezzi di lavoro impiegati nelle operazioni. Le verifiche riguardano specificamente le attività di costruzione e le aziende coinvolte nel progetto di trasporto pubblico. Le autorità hanno avviato i controlli per accertare la regolarità delle imprese e delle persone coinvolte.

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Bologna, 12 maggio 2026 – Quindici imprese, 57 lavoratori e 27 mezzi di lavoro. Tutti impegnati nel cantiere per la realizzazione della linea rossa del tram. E tutti oggetto di verifiche e controlli disposti dal prefetto Enrico Ricci, nell’ambito della normativa del Codice Antimafia. Un’ispezione in ottica preventiva, che ha interessato le imprese impegnate in nel tratto di via Emilia Ponente tra via della Ferriera e via Marzabotto, tesa a scongiurare l’eventuale presenza di aziende in odore di mafia nella grande opera. A cosa servono i blitz nei cantieri Come spiegano infatti da palazzo Caprara, l’obiettivo del blitz, è «assicurare la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tram a Bologna, controlli antimafia nei cantieri: “Verifiche su 15 imprese” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Taranto, controlli nei cantieri: irregolari tutte le imprese ispezionateTarantini Time QuotidianoStretta dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto nel settore edilizio. Controlli sulla sicurezza nei cantieri del Palermitano, sospensione per tre impreseIn un cantiere i ponteggi erano sprovvisti di protezioni per le cadute, in un altro c’era qualcuno che conduceva mezzi pesanti senza la patente a... Argomenti più discussi: Controlli in centro: arrestato un 45enne per resistenza e ricettazione; Controlli a tappeto sulle strade di Imola: 350 identificati e tre denunce; Immigrazione irregolare: a Bologna espulse undici persone in una settimana; Operazione antidroga al Pilastro: 38enne arrestato. Caffè Italia * 10/05/26 reddit Controlli nei cantieri del tram di Bologna: «Emerse irregolarità con lavoratori in nero e permessi di soggiorno»Verificare il rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza, i contratti di assunzione e le posizioni degli operai per i lavori di realizzazione delle linee verde e rossa del tram, tra piazza ... corrieredibologna.corriere.it