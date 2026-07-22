ambizione fiesole squadra rivoluzionata ecco tutti i nomi nuovi

Il Fiesole Calcio riparte dalla Prima Categoria con una rosa completamente rinnovata. La squadra si presenta con numerosi volti nuovi, sotto la guida del direttore generale Stefano Rossi, del direttore sportivo Marco Di Fini e dell’allenatore Francesco Pugliese, entrambi ex Albacarraia. La società punta a migliorare la performance stagionale con questa rivoluzione di organico e staff tecnico.

Il Fiesole calcio riparte dalla Prima categoria con una squadra rivoluzionata e l’obiettivo di ben figurare. Tanti i volti nuovi sotto la regia del dg Stefano Rossi (nella foto), del ds Marco Di Fini e dell’allenatore Francesco Pugliese (entrambi ex Albacarraia). Questi i nuovi giocatori che vestiranno la casacca biancoverde: Lapo Eletti portiere dal Calenzano, Lapo Tortelli difensore dall’Albacarraia, Stefano Maddaloni difensore dal Novoli, Gabriele Giraldi difensore dalla Settignanese, Matteo Reale difensore dall’Albacarraia, Giuseppe Cavallaro difensore dall’Albacarraia, Niccolò Baluganti centrocampista dal San Piero a Sieve, Dario... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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