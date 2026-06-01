Sesto Fiorentino tutti i nomi della giunta | ecco la squadra del sindaco Sforzi Il primo atto contro l’aeroporto
A Sesto Fiorentino è stata annunciata la composizione della giunta comunale per i prossimi cinque anni. La squadra include i nomi dei nuovi assessori, confermando alcune indiscrezioni delle settimane precedenti. Tra le deleghe, spicca quella al primo atto contro l’aeroporto, indicata come una delle priorità del sindaco. Nessuna novità significativa rispetto alle anticipazioni, con la maggior parte dei componenti già ufficializzati. La composizione della giunta riflette la continuità rispetto alle scelte politiche precedenti.
Sesto Fiorentino, 1 giugno 2026 – Poche sorprese rispetto alle previsioni nella ‘squadra’ che affiancherà per i prossimi cinque anni il sindaco Damiano Sforzi. L’unica, forse, è il fatto che della giunta non fa parte alcun esponente del Movimento 5 Stell e, forza non entrata in consiglio comunale per soli 24 voti, cui Sforzi sembrava voler assegnare comunque un posto: così tre assessori sono andati al Partito Democratico (il maggior partito a Sesto nonostante il calo del 7,3% rispetto alle amministrative 2021), due a Per Sesto, due ad Alleanza Verdi e Sinistra. “L’orientamento – ha spiegato Sforzi – oltre chiaramente alla valutazione della... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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? In #A1, in direzione Bologna: code a tratti per traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il bivio A1-Var Baccheraia #viabiliTOS #viabiliFI x.com
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