Sesto Fiorentino, 1 giugno 2026 – Poche sorprese rispetto alle previsioni nella ‘squadra’ che affiancherà per i prossimi cinque anni il sindaco Damiano Sforzi. L’unica, forse, è il fatto che della giunta non fa parte alcun esponente del Movimento 5 Stell e, forza non entrata in consiglio comunale per soli 24 voti, cui Sforzi sembrava voler assegnare comunque un posto: così tre assessori sono andati al Partito Democratico (il maggior partito a Sesto nonostante il calo del 7,3% rispetto alle amministrative 2021), due a Per Sesto, due ad Alleanza Verdi e Sinistra. “L’orientamento – ha spiegato Sforzi – oltre chiaramente alla valutazione della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sesto Fiorentino, tutti i nomi della giunta: ecco la squadra del sindaco Sforzi, “Il primo atto contro l’aeroporto”

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