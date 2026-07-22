Amadei ha dichiarato di non parlare più con suo figlio, accusandolo di aver sbagliato a interferire con un altro dirigente. Durante un'intervista, ha specificato di essere impegnato a rispondere a una mail del direttore sportivo riguardante un'operazione in corso. Amadei ha anche menzionato che ci sono poche domande disponibili perché deve concentrarsi su questa comunicazione. La conversazione si è svolta in un contesto di routine e senza ulteriori dettagli sui motivi familiari o professionali.

Patron Amadei, la disturbiamo? "No, ma avete poche domande a disposizione oggi perché devo rispondere ad una mail al nostro direttore sportivo Marco Bernardi, che mi sta piacendo molto, su un’operazione da concludere.". Beh la prima domanda ce la chiama lei: che operazione? "Daremo Bozzolan al Palermo". Una buona cessione? "Quando pagheranno, vi saprò dire.". Risata delle sue. Non per guastarle il buon umore, ma togliamoci il dente: come ha preso l’addio di Doriano Tosi e Ivano Vacondio? "La scelta di portarli alla Reggiana era stata fatta ovviamente per il bene della società e credevo in loro. Poi purtroppo Doriano e mio figlio Alfredo hanno questionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Amadei "Mio figlio? Non parliamo più. Ha sbagliato a intromettersi con Tosi"

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