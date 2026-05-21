Amadei è carico per la ripartenza | Entro il weekend definiamo tutto Tosi e Vacondio? Spero nell’intesa
Romano Amadei mostra entusiasmo per la ripresa dell’attività e annuncia che entro il fine settimana saranno definiti i dettagli. Ha dichiarato di sperare in un accordo con Tosi e Vacondio, senza fornire ulteriori specifiche. Il suo tono è allegro e deciso, e ha risposto con un sorriso a chi gli ha chiesto informazioni, manifestando un atteggiamento positivo e diretto. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle questioni in corso o agli accordi in fase di definizione.
"Pronto! Chi mi cerca? Cosa volete?". Il tono di Romano Amadei è ridanciano e più squillante che mai. Come sta innanzitutto? "Mmh, secondo me volete sapere altro e non come sto.". Risatina. Entrambe dai. "Allora. Non vorrei parlare, ma dico solo questo: spero che ad arrivare in fondo alla settimana, risolveremo la questione. Ci troveremo per parlare e se ci sarà un intento comune come spero, ripartiremo così". Oh stavolta non ha aspettato neppure le domande. È andato dritto al punto. Ovviamente stiamo parlando di Doriano Tosi come direttore tecnico (e con un ds ad affiancarlo)? "Non continuo, mi fermo a quello che ho detto. Non faccio nomi, ma ormai lo sapete su. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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