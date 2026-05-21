Romano Amadei mostra entusiasmo per la ripresa dell’attività e annuncia che entro il fine settimana saranno definiti i dettagli. Ha dichiarato di sperare in un accordo con Tosi e Vacondio, senza fornire ulteriori specifiche. Il suo tono è allegro e deciso, e ha risposto con un sorriso a chi gli ha chiesto informazioni, manifestando un atteggiamento positivo e diretto. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle questioni in corso o agli accordi in fase di definizione.

"Pronto! Chi mi cerca? Cosa volete?". Il tono di Romano Amadei è ridanciano e più squillante che mai. Come sta innanzitutto? "Mmh, secondo me volete sapere altro e non come sto.". Risatina. Entrambe dai. "Allora. Non vorrei parlare, ma dico solo questo: spero che ad arrivare in fondo alla settimana, risolveremo la questione. Ci troveremo per parlare e se ci sarà un intento comune come spero, ripartiremo così". Oh stavolta non ha aspettato neppure le domande. È andato dritto al punto. Ovviamente stiamo parlando di Doriano Tosi come direttore tecnico (e con un ds ad affiancarlo)? "Non continuo, mi fermo a quello che ho detto. Non faccio nomi, ma ormai lo sapete su. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Amadei è carico per la ripartenza: "Entro il weekend definiamo tutto. Tosi e Vacondio? Spero nell’intesa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Meteo weekend tra sole e piogge: dove cambia tutto entro domenica seraRoma - Fine settimana variabile sull’Italia: schiarite diffuse, ma non mancheranno piogge sulle Alpi, rilievi calabresi e alcune aree interne delle...

Oroscopo weekend 18-19 aprile 2026, tutti i segni: il cielo della ripartenza gentileIl weekend del 18 e 19 aprile 2026 arriva con un messaggio netto ma fertile: non tutto deve correre, ma tutto può trovare una direzione più vera.

Amadei è carico per la ripartenza: Entro il weekend definiamo tutto. Tosi e Vacondio? Spero nell’intesaReggiana Il patron è determinato a chiudere l’organigramma e programmare: Dobbiamo arrivarci in fondo. Ci troveremo per parlare e se ci saranno intenti comuni, ci rimettiamo subito in carreggiata ‘a ... ilrestodelcarlino.it

Si riparte dallo scatenato Amadei : Bardi, regalaci due ‘papere’...Patron Amadei, ormai ci siamo: inizia il campionato. Previsioni? Mah, qui da me è nuvoloso. Però rispetto agli ultimi giorni, il tempo sta migliorando.... Allora speriamo che a Palermo splenda il ... ilrestodelcarlino.it