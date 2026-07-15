Amadei junior ha spinto Tosi a lasciare il suo ruolo alla Reggiana, mentre Vacondio si è dimesso volontariamente in segno di solidarietà. La squadra ha subito un cambiamento di staff dirigenziale con queste uscite. Entrambi sono usciti dall'organico senza indicazioni pubbliche di motivazioni ufficiali. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato ai cambiamenti.

Terremoto in casa granata. Doriano Tosi e Ivano Vacondio sono fuori (a meno di clamorosi dietrofront) dalla Reggiana. Il primo è stato sostanzialmente costretto ad andarsene, il secondo ha deciso di seguirlo per solidarietà. Il tutto è partito da una telefonata dai toni accesissimi fatta da Alfredo Amadei, figlio del patron, al direttore tecnico granata. Da anni tra i due non corre buon sangue, con il titolare di Immergas che accusa Tosi di sperperare nel calcio i soldi del papà. Alfredo, spalleggiato da Eugenio Imbergamo, colui che tiene i conti in Immergas e in Reggiana (si è dimesso da poco dal consiglio di amministrazione), da tempo spinge per cedere la società, ma il padre fa muro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Amadei junior costringe Tosi ad andarsene. Vacondio dà le dimissioni per solidarietà

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