altri cinque nuovi acquisti tutti i nomi e le carriere

Il Pontedera ha annunciato l’ingaggio di cinque nuovi giocatori, tra cui Andrea Berrugi, classe 2008, proveniente dalla Primavera granata, e Samuel Bouable. Altri tre arrivi non sono stati ancora ufficializzati nei dettagli. Berrugi ha già esordito in categoria giovanile, mentre Bouable arriva da un’esperienza in un club francese. Nessun’altra informazione sui ruoli o le carriere dei restanti nuovi acquisti.

Altri cinque nuovi arrivi in casa Pontedera. Si tratta di Andrea Berrugi (2008), centrocampista che era nella Primavera granata, Samuel Bouable (2003), esterno francese che era alla Sanremese, Sanyang Bakary (2004), centrocampista gambiano ex Tau Calcio, Guillermo Wagner (2002) centrocampista uruguaiano che era nella squadra maggiore granata, e Liam Bacilieri (2008), attaccante francese che arriva dal Colomiers. Si aggiungono ai 6 calciatori che lunedì il Pontedera aveva tesserato e dei quali, grazie al supporto di vari siti web (tipo tuttocalciatori o transfermarkt), siamo andati a scorrere i curriculum per vedere qual è stata la loro esperienza nel massimo campionato dilettantistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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