A Perugia premiate le Carriere Coraggiose | tutti i nomi
A Perugia si è svolta la quinta edizione del premio Villa Buitoni Carriere Coraggiose, che ha riconosciuto diverse personalità per il loro contributo alla regione in ambiti come cultura, scienza, istituzioni, economia, professioni, divulgazione e sport. La cerimonia ha premiato individui e gruppi che si sono distinti in vari settori, valorizzando il loro ruolo nel promuovere l’immagine e il prestigio dell’Umbria. La premiazione si è tenuta nella città umbra, coinvolgendo diversi rappresentanti delle categorie riconosciute.
Torna a Perugia la quinta edizione del premio Villa Buitoni Carriere Coraggiose, assegnato a più personalità che hanno contributo al prestigio e all'immagine dell'Umbria e si siano distinte in ambito culturale, scientifico, istituzionale, imprenditoriale, professionale, divulgativo, sportivo e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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