A Perugia premiate le Carriere Coraggiose | tutti i nomi

Notizia in breve

A Perugia si è svolta la quinta edizione del premio Villa Buitoni Carriere Coraggiose, che ha riconosciuto diverse personalità per il loro contributo alla regione in ambiti come cultura, scienza, istituzioni, economia, professioni, divulgazione e sport. La cerimonia ha premiato individui e gruppi che si sono distinti in vari settori, valorizzando il loro ruolo nel promuovere l’immagine e il prestigio dell’Umbria. La premiazione si è tenuta nella città umbra, coinvolgendo diversi rappresentanti delle categorie riconosciute.