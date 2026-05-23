Elezioni a Lecco tutti i candidati | cinque sindaci e oltre 150 nomi in lista

A Lecco, cinque persone si presentano come candidati sindaco alle prossime elezioni, mentre sono state ufficializzate undici liste con oltre 150 candidati al consiglio comunale. La corsa si svolge in un quadro di competizione tra più schieramenti, con le candidature che spaziano tra diverse forze politiche e civiche. La campagna elettorale si apre con questa composizione, pronta a coinvolgere gli elettori nei prossimi mesi.

Cinque candidati alla carica di sindaco, undici liste, oltre centocinquanta candidati al consiglio comunale. Domenica 24 e lunedì 25 maggio i lecchesi sono chiamati a scegliere il futuro di Palazzo Bovara, e la scheda che troveranno in cabina è più affollata del solito. Per orientarsi, ecco i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nicole Pignarca per Giovanni Colombo Candidato Sindaco

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, Marco Perniconi sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri

Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, Alessandra Zena sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri

Elezioni a Lecco, tutti i candidati: cinque sindaci e oltre 150 nomi in listaChi sono i lecchesi in corsa per un posto in consiglio comunale e per la poltrona di sindaco. La guida completa alle liste, divisa per coalizione ... leccotoday.it

Elezioni 2026. Candidati e liste di tutti i comuni lecchesi al votoLECCO – Ci si prepara al voto anche nel lecchese con i cittadini di sette Comuni della provincia chiamati al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio. Si recheranno ai seggi per eleggere i nuovi sindaci i ... lecconotizie.com