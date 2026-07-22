La Lega di Avellino accusa il PD di doppia morale nella gestione di Alto Calore Servizi. La denuncia si basa su comportamenti considerati incoerenti e contraddittori da parte del partito di centrosinistra. La questione riguarda le posizioni assunte dal PD in relazione alla gestione dell’azienda, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici. La polemica è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e interventi pubblici dei rappresentanti della Lega locale.

Tempo di lettura: 2 minuti La Lega della provincia di Avellino denuncia con fermezza” l’ennesimo esercizio di doppia morale del Partito Democratico nella vicenda Alto Calore Servizi S.p.A. È singolare che chi ha sostenuto e imposto l’attuale amministrazione della società oggi tenti di scaricare su di essa ogni responsabilità, come se le scelte compiute negli ultimi anni non fossero il frutto di una precisa gestione politica. Non è la prima volta che assistiamo a questo copione: il Pd, ancora una volta, prima individua i propri amministratori e poi, quando emergono le difficoltà, prova a prenderne le distanze. Viene in mente la figura del Conte Ugolino, che prima alleva i figli e poi finisce per divorarli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alto Calore, la Lega all’attacco del PD: “Basta con la doppia morale”

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