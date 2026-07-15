Report la doppia morale dei paladini della verità

Un giornalista ha presentato una querela contro alcuni giornali che hanno pubblicato notizie legate a un'inchiesta e ai suoi rapporti con un altro soggetto. La denuncia mette in luce una contraddizione tra la difesa della privacy e la pubblicazione di dettagli di pubblico interesse. La vicenda riguarda anche la copertura mediatica di un rapporto tra il giornalista e un ex collaboratore di un ex parlamentare.

La querela di Ranucci contro i giornali che pubblicano le notizie dell’inchiesta e dei suoi rapporti con Lavitola evidenzia un paradosso significativo. Ranucci denuncia il “metodo Report” e scopre, con improvviso turbamento, quanto sia fastidioso trovarsi oggetto dell’inchiesta giornalistica. Per anni il metodo è stato celebrato come igiene democratica: fonti riservate, atti, retroscena, intercettazioni, carte secretate finiti chissà come sul tavolo giusto, allusioni servite con il tono grave di chi non sbaglia mai. Tutto nobile, necessario per fini pubblici e assolto in anticipo dal sigillo del giornalismo d’inchiesta. Poi il metodo cambia bersaglio, sfiora casa Report e il sacerdote dell’indignazione riscopre d’un tratto il codice di procedura penale, la privacy, il segreto istruttorio, il danno reputazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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