Almanacco del 22-07-2026

almanacco del giorno mercoledì 22 luglio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena discepoli di Gesù i figura centrale del vangelo e noi iniziamo nel fare gli auguri a tutti coloro che portano i nomi di Maria Maddalena Maddalena anche Magda che magari sono in ascolto andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 3 appuntamenti storici per questo 20 di luglio nel 1822 nasce la genetica via del mondo Gregor Mendel labbra età Labate che l'abete Labate Labate biologo che osservando la crescita delle piante di pisello nel suo orto Conventuali scoprì Le leggi fondamentali dell' ereditarietà senza di lui... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 21 Aprile 2026

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