Dopo giorni segnati da temperature elevate, il caldo inizia a concedere una tregua su parte dell’Italia. Il cambiamento, però, sarà accompagnato da un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche, con il ritorno di temporali anche intensi su diverse zone della Penisola. Per la giornata di giovedì 23 luglio, la Protezione Civile ha diramato un’ allerta meteo gialla per rischio temporali su tre regioni. L’arrivo di una nuova perturbazione porterà infatti rovesci, locali nubifragi e possibili criticità soprattutto lungo il versante adriatico centro-meridionale. L’ allerta gialla riguarda l’ Abruzzo, il Molise e la Puglia. In Abruzzo sono interessati il Bacino Basso del Sangro, i Bacini Tordino-Vomano, il Bacino Alto del Sangro e il Bacino del Pescara. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Thesocialpost.it - “Allerta meteo sull’Italia”. Cambia tutto: cosa succede nelle prossime ore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allerta Meteo, questa settimana cambia tutto! Addio caldo: crollo termico e forte maltempo! Le mappe

Notizie e thread social correlati

Meteo, cambia ancora tutto: la previsione da incubo, cosa succede nelle prossime oreLe previsioni meteo indicano un cambiamento significativo nelle prossime ore, dopo settimane caratterizzate da piogge intense, aria fredda e...

Sole (e caldo) a singhiozzo, sulle Marche tornano i temporali: allerta gialla nelle prossime ore. Ecco cosa succedeLe Marche sono interessate da temporali che si susseguono con sole e caldo intermittenti.

Temi più discussi: Meteo, allerta gialla il 22 luglio 2026 in Italia: tutte le regioni a rischio; Maltempo, allerta meteo gialla oggi 16 luglio per pioggia e temporali: le regioni colpite; Allerta meteo, temporali in arrivo sull'Italia: ecco dove e quando (e al Sud temperature sopra i 40 gradi); Caldo estremo sull'Italia, oggi 15 città da bollino rosso. Ma al Nord è allerta temporali.

Allerta Meteo, ondata di CALDO storica sull'Italia: altri 4 giorni di INFERNO, temperature di +48°C al Sud e di +44°C al Centro Italia!!! Weekend BOLLENTE, ma la prossima settimana cambia tutto | MAPPE e DETTAGLI nel VIDEO x.com

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: ancora forti Temporali e Grandine, sono 7 le regioni coinvolteL'ingresso di aria fresca in ingresso sull'Italia favorirà una spiccata instabilità temporalesca in transito dal Centro Italia verso le regioni meridionali, in particolare su quelle del versante adria ... ilmeteo.it

Meteo, allerta maltempo per temporali e grandine: le regioni a rischioDi fatto, dunque, l'intensa bolla d'aria rovente che in questi giorni ha portato afa e caldo record sull'Italia sta iniziando a perdere la propria energia. Già nelle ultime ore son o emersi segnali ... tg24.sky.it